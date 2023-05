Landräte in der Region Bodensee-Oberschwaben fordern anlässlich des nächsten Flüchtlingsgipfels mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten in Städten und Kommunen.

In Berlin findet am Mittwoch der nächste Flüchtlingsgipfel statt. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie viel Geld Kreise und Kommunen für die Unterbringung von Flüchtlingen bekommen. Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben fordern Landräte mehr Geld.

Landräte: Kommunen müssen Menschen vor Ort versorgen können

"Die Kommunen brauchen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen Geld, viel Geld", sagt etwa der Biberacher Landrat Mario Glaser (parteilos) dem SWR. Denn am Ende seien es die Städte und Gemeinden, die für die Versorgung der Menschen zahlen müssten.

"Je länger die Menschen hier sind, werden sie hier auch eine Perspektive für ihre Kinder und sich selbst suchen wollen. Schule, Kindergarten, Sprachkurse, Arbeitsintegration, aber auch medizinische Versorgung - alles Themen, die uns und den Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennen."

Pro Monat kommen 80 Geflüchtete in den Kreis Biberach

In den Jahren 2022 und 2023 seien rund 3.650 Geflüchtete in den Landkreis Biberach gekommen, heißt es vom Landratsamt. Davon seien über das Land gut 2.300 Menschen zugewiesen worden. Die restlichen Geflüchteten seien privat in den Landkreis gekommen. Derzeit leben laut Landratsamt 1.550 Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises. Die Kapazität liege aktuell bei rund 1.900 Plätzen - ohne Hallenbelegungen. In den Kreis kommen derzeit monatlich rund 80 Geflüchtete, darunter rund 30 bis 40 Personen aus der Ukraine. Der Druck sei damit immer noch hoch, aber das Landratsamt könne im Moment damit umgehen.

Abgestimmtes Asylverfahren wird gefordert

Der scheidende Landrat des Bodenseekreises, Lothar Wölfle (CDU), sieht den Bund sowie die Europäischen Partner in der Pflicht, für eine gerechte Verteilung von Flüchtlingen zu sorgen. Im Kreis Ravensburg sieht der erste Landesbeamte die Städte und Gemeinden aber auch die freien Träger an der oberen Belastungsgrenze. Es brauche ein abgestimmtes Asyl- und Einwanderungssystem, auch um illegale Migration und das Sterben auf dem Mittelmeer zu vermeiden.