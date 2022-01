In Ravensburg machen sich Vertreter der Gastronomie, der Altstadtbewohner, des Schülerrates sowie der städtischen Jugendarbeit dafür stark, an mehreren öffentlichen Plätzen in der Stadt ein Alkoholverbot anzuordnen. Darunter sollen auch der Veitsburghang und das Mehlsackplateau zählen. Alkoholisierte Gruppen hätten in diesen Bereichen in diesem Jahr immer wieder für Lärm gesorgt und ihren Müll hinterlassen, heißt es dazu in einer Mitteilung.