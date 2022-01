Händler befürchten Einkaufstourismus von Oberschwaben ins Bayerische

Der Einzelhandel am baden-württembergischen Bodensee und in Oberschwaben fürchtet, dass Kundinnen und Kunden in bayerische Geschäfte abwandern. Im Freistaat hat ein Gericht die 2G-Regel gekippt.

Es drohe ein weiterer Umsatzrückgang in württembergischen Einzelhandelsgeschäften, nachdem der bayerische Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regel für den Einzelhandel im Freistaat gekippt hat. So äußerten sich Gewerbevertreter aus dem grenznahen württembergischen Allgäu und aus Konstanz gegenüber dem SWR. "Die Gefahr besteht natürlich, dass der eine oder andere Kunde eher im Bayerischen zum Einkaufen geht und die bayerischen Städte frequentiert, und gerade auch unsere Gäste aus der Schweiz und aus dem Umland sagen 'Ja, fahren wir halt lieber in die bayerischen Städte!'." Anja Gering von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben in Weingarten (Kreis Ravensburg) sieht nach der Entscheidung des bayerischen Gerichts auch die baden-württembergische Landesregierung unter Zugzwang. Sonst sei in den Grenzregionen ein wettbewerbsverzerrender Einkaufstourismus zu befürchten. "Auch in Baden-Württemberg muss diese umsatzhemmende 2G-Regelung dringend abgeschafft werden." Peter Spindler, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Südbaden, ist allerdings skeptisch. Er glaube nicht, dass der bayerische Entscheid in Baden-Württemberg umgesetzt werde, erklärte er. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim habe da seine eigene Sicht. Aber auch das RKI und damit auch das Gesundheitsamt wisse, dass der Handel kein Pandemietreiber ist. "Vor allem der nicht-privilegierte Handel leidet unter 2G erheblich, also Bekleidungs-, Lederwaren- und Schuhgeschäfte, Parfümerien, Spielzeughändler, Juweliere... Die müssen wie Lebensmittelläden, Baumärkte und Gartencenter befreit werden." Auch mittelgroße Einkaufsstädte spüren einen Rückgang an Kaufwilligen, so auch Bad Waldsee (Kreis Ravensburg). SWR-Reporterin Marion Kynaß hat am Donnerstag vor Ort nachgefragt: