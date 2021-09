per Mail teilen

Für die American Footballspieler der “Ravensburg Razorbacks” ist die Saison vorbei. Sie verloren am Sonntag in Saarbrücken gegen die Saarland Hurricanes mit 15:27 und verpassten dadurch die Playoffs. Die Oberschwaben beendeten ihre erste Saison in der ersten Bundesliga auf Rang fünf der Gruppe Süd.