Der Regen der vergangenen Tage hat Treibholz vom Rhein in den Bodensee gespült. Gesammelt hat es sich vor allem im Rheindelta, in den Häfen am bayrischen Ufer sorgt es nur vereinzelt für Probleme.

Der Dauerregen der vergangenen Tage wirkt in der Region Bodensee-Oberschwaben weiter nach. Nach örtlichen Überflutungen, steigenden Pegeln und dem sich wieder in Bewegung setzenden Hangrutsch in Hörbranz in Vorarlberg, wird nun Treibholz angespült. Betroffen ist vor allem das Rheindelta, aber auch in einigen Hafenbecken am Bodensee macht das angetriebene Holz nun Schwierigkeiten.

SWR-Reporterin Rebecca Lüer berichtete am Mittwoch über das Treibholz im Hafen von Nonnenhorn:

Brauner Teppich im Nonnenhorner Hafenbecken

Äste und ganze Stämme - im Hafen von Nonnenhorn (Kreis Lindau) treibt ein brauner Teppich. "Wir versuchen das Treibholz über Schwimmleinen mit Bojen von den Booten wegzuhalten", so der Hafenmeister Wolfgang Semmlinger gegenüber dem SWR. Gelinge das nicht, müsse man abwarten, bis das Holz wieder aus dem Hafen raustreibe. Auch die sogenannte "Seekuh", ein Arbeitsschiff, dass normalerweise Seegras in Hafenbereichen mäht, hat nach Angaben von Semmlinger Treibholz in Nonnenhorn aufgeladen.

Andreas Nagel, der 1. Vorsitzende des Nonnenhorner Seglervereins, erinnerte im SWR daran, dass die Strömungen vor der Verlängerung des Rheinkanals bei Bregenz anders verliefen, nämlich über Lindau. Mit der veränderten Strömung und dem entsprechenden Wind seien heutzutage neben Nonnenhorn vor allem die Häfen in Kressbronn und Wasserburg betroffen, wenn Treibholz in den See gespült werde.

Im Hafenbecken von Nonnenhorn (Kreis Lindau) schwimmt jede Menge Treibholz. SWR Rebecca Lüer

Die Häfen von Lindau und Wasserburg (Kreis Lindau) blieben am Mittwoch zunächst verschont. Sollte der Wind auf West drehen, könnte sich das in den nächsten Tagen ändern, so ein Hafenmeister. Im Rheindelta, vor allem im Bereich Rohrspitz, trieben hingegen große Mengen Treibholz Richtung Ufer.

Jede Menge Treibholz im Bereich Rohrspitz im Rheindelta. ORF

Große Mengen an Treibholz treiben im Bodensee-Uferbereich im Rheindelta. ORF

Gelassen gab sich der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Kempten: Man beobachte die Lage. Solange das Treibholz auf dem See schwimme, werde man nichts unternehmen. Bedrohe es allerdings beispielsweise das Schilf im Uferbereich oder behindere es die Schifffahrt, werde man die Äste und Stämme aus dem Wasser holen.

Hang in Hörbranz kam wieder ins Rutschen

In Vorarlberg hat der anhaltende Niederschlag dazu geführt, dass der Hang in Hörbranz erneut um einige Meter gerutscht ist. Die Lage konnte durch Baggerarbeiten etwas entspannt werden, so Bürgermeister Andreas Kresser.

Der Hang in Hörbranz (Vorarlberg) kam durch den Regen erneut ins Rutschen. SWR Corinna Scheller

Ein Hügel oberhalb von drei bewohnten Häusern sei komplett abgetragen worden. Das habe Druck aus dem Hang genommen. Die Häuser seien gesichert und müssten nicht evakuiert werden, eines sei noch stark gefährdet.

Vorarlberg in Österreich meldet: Abflussmengen am Rhein gehen zurück

Der Hang in Hörbranz war erstmals im April nach starken Regenfällen ins Rutschen gekommen. Seither wurden vier Häuser zerstört. Mitarbeitende der Gemeinde seien in Zusammenarbeit mit Geologen und auch mit der Feuerwehr täglich vor Ort, um die Situation zu beobachten, so Kresser.

In Vorarlberg gehen die Abflussmengen am Rhein seit Montagnachmittag zurück, die Hochwasserlage dort entspanne sich, teilen die Behörden am Dienstag mit. Am Montag hatten die österreichischen Behörden eine Überflutung des Rheinvorlandes gemeldet. Sie waren nicht davon ausgegangen, dass sich die Lage zuspitzen wird. In vielen Flüssen im Bodenseekreis steigen die Pegel weiter an und sollen der HVZ zufolge am Mittwoch oder Donnerstag ihren Höchststand erreicht haben.

Bodenseepegel: Keine Hochwassergefahr absehbar

Der Bodensee-Pegel bei Konstanz lag am Mittwoch bei 4,17 Meter. Das sind rund 20 Zentimeter mehr als am Dienstagnachmittag. Kritisch werde es erst, wenn der Bodensee die Wasserstandsmarke von 4,60 Meter erreicht. Am Dienstagmittag sagte Ute Badde von der HVZ, die Regenmenge nehme im Laufe des Tages immer weiter ab. Ab Mittwoch sei trockenes Wetter vorhergesagt. "Ab dann wird sich die Lage langsam beruhigen", so Badde gegenüber dem SWR.

"Der Bodensee wird voller, das ist auch gut so. Aber es wird nicht zu einer Bodensee-Hochwasserlage kommen - nach aktueller Vorhersage. Das gleiche gilt auch für den Rhein."

Eschach im Kreis Ravensburg: Hochwassermeldewert erreicht

Am Pegel Friesenhofen an der Eschach im Allgäu (Kreis Ravensburg) wurde am Montag bereits kurzzeitig der Hochwassermeldewert erreicht. Dies sei aber keine dramatische Entwicklung, so eine HVZ-Sprecherin. Danach sank der Pegel leicht, um am Dienstagmorgen erneut den Wert zu knacken.

Bereits seit dem vergangenem Samstag fällt in der Region Bodensee-Oberschwaben immer wieder intensiver Regen. Besonders viel kommt laut SWR-Meteorologen im Allgäu runter - bis einschließlich Dienstag seien Regenmengen bis zu 100 Liter auf den Quadratmeter möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für den Süden Baden-Württembergs bereits entsprechende Warnungen heraus.

Unwetterwarnungen für Ihre Region finden Sie mit einem Klick auf diesen Link: