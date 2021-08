per Mail teilen

Der Fohlenmarkt in Riedlingen (Landkreis Biberach) hat in diesem Jahr einen Rekordumsatz erzielt. Insgesamt gut 472.000 Euro haben die Bieter für 55 Pferde gezahlt. Den Spitzenpreis von 42.000 Euro erzielte das Ulmer Fohlen "Die Tänzerin“, heißt es in einer Pressemitteilung.