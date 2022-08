65. Fohlenmarkt in Riedlingen erfolgreich

Am Donnerstag hat der 65. Fohlenmarkt in Riedlingen (Kreis Biberach) stattgefunden. Die vom Pferdezuchtverband Baden-Württemberg veranstaltete Auktion auf dem Festplatz nahe der Donau begann am Nachmittag.

Seit 10 Uhr am Donnerstag wurden 50 Fohlen an der Seite ihrer Mütter auf dem Fohlenmarkt in Riedlingen vorgestellt. Ab 14 Uhr konnte bei der Auktion auf dem Festplatz geboten werden. Die Fohlen sind zwischen März und Mai geboren und stammen fast alle aus Baden-Württemberg, viele kommen von Züchterinnen und Züchtern zwischen Bodensee und Schwäbischer Alb. Auf dem Riedlinger Fohlenmarkt haben schon einige international auf Championaten erfolgreiche Dressur- und Springpferde die Besitzer gewechselt. Auktion fand vor Ort und im Internet statt Vielversprechende Fohlen bringen teilweise über 40.000 Euro ein, wenn die Vorfahren schon erfolgreich waren oder sind und wenn Körperbau, Größe und Bewegungsabläufe stimmen. Die Veranstaltung fand hybrid statt, man konnte auch online mitbieten. Zum Fohlenmarkt kamen nicht nur Züchter, Händler und Reiter, sondern auch Zuschauer, für die im Rahmenprogramm ein Markt mit Kinder- und Unterhaltungsprogramm stattfand. Im vergangenen Jahr hatte der Fohlenmarkt in Riedlingen einen Rekordumsatz erzielt. Insgesamt gut 472.000 Euro zahlten die Bieter für 55 Pferde. Den Spitzenpreis von 42.000 Euro erzielte das Ulmer Fohlen "Die Tänzerin“, hieß es damals in einer Pressemitteilung. Insgesamt 50 Fohlen wurden an der Seite ihrer Mütter auf dem Fohlenmarkt in Riedlingen vorgestellt. SWR