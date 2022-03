EU-Gelder für Nah- und Fernwärmeprojekte in Oberschwaben

In Ravensburg, Biberach und Wilhelmsdorf werden Projekte zur Nutzung von Fernwärme mit Fördergeldern der EU unterstützt. In Ravensburg sollen bereits bestehende Wärmenetze in der Innenstadt durch eine Wärmetrasse miteinander verbunden werden. Dadurch sollen alle kommunalen Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. In Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) soll die Nah- und Fernwärmeversorgung optimiert werden. Dafür gibt es 450.000 Euro. Auch in Biberach soll im Altstadtquartier ein Nahwärmenetz entstehen.