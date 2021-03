Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Bodenseeregion und am Oberrhein wird auch in den kommenden Jahren weiter mit Geldern von der Europäischen Union bezuschusst. Für den Zeitraum 2021 bis 2027 stellt die EU zehn Prozent mehr Geld als bisher für das Interreg-Programm zur Verfügung, so die Landesregierung. Insgesamt rund 88 Millionen Euro. Gefördert werden unter anderem grenzüberschreitende Projekte aus verschiedenen Themenfeldern wie Natur- und Umweltschutz, Verkehr und Gesundheit aber auch Projekte zur Bürgerbegegnung.