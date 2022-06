per Mail teilen

Die Feuerwehren im Kreis Biberach werden vom Land in diesem Jahr mit mehr als einer Million Euro unterstützt. Geld gibt es für die Anschaffung neuer Fahrzeuge und technischer Geräte, zum Beispiel in Riedlingen und Bad Schussenried, außerdem für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Ummendorf.