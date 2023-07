Fluthelfer aus dem Kreis Konstanz werden geehrt

per Mail teilen

Einsatzkräfte aus dem Kreis Konstanz werden am Montag mit der "Fluthilfemedaille" des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Sie haben nach der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen.

15 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und Notfallseelsorge aus dem Landkreis Konstanz bekommen am Montagabend die "Fluthilfemedaille" des Landes Rheinland-Pfalz. Sie hatten 2021 nach der Hochwasserkatastrophe den Menschen im Ahrtal geholfen und werden dafür nun in Konstanz von Landrat Zeno Danner und Klemens Ficht, Regierungsvizepräsident des Regierungspräsidiums Freiburg, ausgezeichnet.

"Diesen Einsatz werden wir nie vergessen."

Nach der Flutkatastrophe war unter anderem Joachim Weber von der Feuerwehr Stockach im Ahrtal im Einsatz. Er leitete den Hochwasserzug mit Feuerwehrleuten und Fahrzeugen aus dem Kreis Konstanz. "Diesen Einsatz werden wir nie vergessen", sagt Weber. Das Bild der Zerstörung, der Geruch von ausgelaufenem Heizöl, Schlamm und Moder habe sich eingebrannt.

Extrem belastender Einsatz im Ahrtal

Eine Woche nach der Flut war Joachim Weber gemeinsam mit anderen Helfern nach Walporzheim bei Ahrweiler gefahren. Nichts in seiner Ausbildung hätte ihn auf das vorbereitet, was er dort erlebt habe, erzählt er zwei Jahre nach der Katastrophe. Es gab kein Wasser und keinen Strom. Tote lagen unter den Trümmern, die sich meterhoch auftürmten. "Häuser und Existenzen waren zerstört", so Weber.

Es hätten sehr viele Menschen Hilfe gebraucht und es sei belastend gewesen, nicht allen helfen zu können, so Weber. Die Auszeichnung mit der "Fluthilfemedaille" sei für ihn eine Anerkennung dafür, dass sie zumindest versucht hätten, zu helfen.