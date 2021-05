Das Kleinflugzeug, das am Sonntag bei einer Notlandung in den Öschlesee bei Sulzberg im Oberallgäu gestürzt ist, ist geborgen. Laut Polizei steckte die Cessna im Schlick fest. Mit Hilfe von Luftkissen, die Taucher an der Maschine anbrachten, konnte sie vom Grund des Sees an die Oberfläche geholt werden. Ein Kran hievte sie schließlich aus dem Wasser. Bei dem Absturz waren die vier Insassen zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar.