Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) hat am Dienstag offiziell die Untersuchung des Flugzeugabsturzes vor Altenrhein (Kanton St. Gallen) eröffnet. Das Kleinflugzeug war am 18. Februar verunglückt, der Pilot überlebte. Im Vorbericht der SUST heißt es, das Flugzeug sei während des Anflugs auf den Flugplatz St. Gallen-Altenrhein bei nebligen Wetterbedingungen zu steil abgesunken und auf den Bodensee aufgeprallt. Das Wrack liegt in über 80 Meter Tiefe, es konnte bislang noch nicht geborgen werden.