Flugplatz Altenrhein: Anwohner fürchten mehr Fluglärm

Immer wieder ärgern sich Anwohner des Flugplatz Altenrhein bei St. Gallen über Fluglärm. Am Freitag soll ein runder Tisch mit angrenzenden Gemeinden über Betriebszeiten beraten.

Die Sorgen der Anwohnerinnen und Anwohner sind seit Jahren bekannt, heißt es von der Gemeinde Thal (Kanton St. Gallen), auf deren Gebiet der Flugplatz liegt und die auch beim runden Tisch dabei sein wird. Der überparteiliche Verein "Aktion gegen Fluglärm Altenrhein" (AgF) fürchtet laut einem offenen Brief an die umliegenden Gemeinden, dass die Flugzeiten am Flugplatz ausgeweitet werden.

"Die AgF hofft, dass das beratende Gremium seine Verantwortung für die betroffene Bevölkerung und für das Klima übernimmt."

Flugzeiten könnten ausgeweitet werden

Im Raum steht demnach, dass künftig in der bisher einstündigen Mittagsruhe - und auch abends länger - regulär geflogen werden könnte. Die Mittagspause gilt bisher täglich von 12 bis 13:30 Uhr. An den Feiertagen Neujahr, Ostersonntag und Pfingstsonntag sowie am ersten Weihnachtstag ist der Flugplatz für reguläre Flüge bislang ganz geschlossen.

Ausnahmen für Rettungs- und Suchflüge

Bisher gelten Ausnahmen für Flüge in der Mittagsruhe sowie an Feiertagen laut dem zuständigen schweizerischen Bundesamt für Zivilluftfahrt zum Beispiel für Ambulanz- oder Rettungsflüge. Auch für Flüge des Schweizer Bundesrates gibt es Ausnahmen.

Man handele stets pflichtbewusst nach den vorgegebenen Richtlinien, heißt es vom Flugplatz zu den Befürchtungen der Anwohner. Die Beschwerden der Anwohner seien unberechtigt.