Allgäu Airport bekommt drittes Ryanair Flugzeug

Der Flughafen Memmingen steuert laut einer Pressemitteilung bei den Passagierzahlen auf ein neues Rekordjahr zu. Zudem stationiere die Fluggesellschaft Ryanair ein drittes Flugzeug am Allgäu Airport.

Ryanair investiert 100 Millionen US-Dollar

Die irische Fluggesellschaft Ryanair investiert damit nach eigenen Angaben zusätzlich 100 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Ryanair Mitarbeiter erhöhe sich am Allgäu Airport in Memmingen auf über 90. Ralf Schmid, Geschäftsführer des Flughafens, freut sich über das Engagement von Ryanair. Ein drittes Flugzeug unterstreiche, dass man die Hausaufgaben gemacht habe, so Schmid.

Seit Jahresbeginn 1,5 Millionen Passagiere am Allgäu Airport

Außerdem steuere man im laufenden Jahr auf ein Rekordergebnis zu. Bereits jetzt hätten seit Jahresbeginn beinahe 1,5 Millionen Passagiere den Flughafen genutzt, 12,5 Prozent mehr als im Vor-Corona-Rekordjahr 2019.

Anfang November sind mit dem neuen Winterflugplan auch neue Flugziele im Programm: Beispielsweise wird dann auch die Kanaren-Insel Lanzarote angeflogen.