Der Flughafen Friedrichshafen braucht erneut einen Millionen-Zuschuss. Das geht aus dem Gutachten einer Unternehmensberatung hervor. Der Kreistag des Bodenseekreises und der Friedrichshafener Gemeinderat sollen im Oktober darüber entscheiden. Aktuell stehe der Flughafen nicht vor einer Pleite, sagte laut Landratsamt Landrat Lothar Wölfle. Zuvor hatte die "Schwäbischen Zeitung" berichtet. Entscheidend sei, ob der Flughafen eine schwarze Null schreiben könne, wenn er von den Gesellschaftern mehr Geld bekomme, so Wölfle. Hauptgesellschafter des Flughafens sind mit jeweils knapp 40 Prozent die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis. Weitere Details will das Landratsamt erst nennen, wenn das Gutachten dem Kreistag und dem Gemeinderat vorliegt. Das Gutachten sei in Auftrag gegeben worden, weil die Corona-Pandemie zu großen Einbußen beim Bodensee-Airport geführt habe, sagte ein Flughafensprecher dem SWR.