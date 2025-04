Sanierung der Landebahn in Altenrhein verschoben

Der Flughafen St. Gallen-Altenrhein hat die Sanierung der Start- und Landebahn verschoben. Nach den bisherigen Planungen sollten die Sanierungsarbeiten im August beginnen.

Die geplante Sanierung der Start- und Landebahn des Flughafens Altenrhein wird verschoben. Stattdessen sollen lediglich Reparaturen gemacht werden, die den weiteren sicheren Betrieb gewährleisten. Das teilte der Geschäftsführer der Betreiberfirma "People's AirGroup" dem SWR mit. Eigentlich sollte die Start- und Landebahn im kommenden August komplett saniert werden. Der Flughafen am Schweizer Bodenseeufer sollte so fit für die Zukunft gemacht werden.

Der Flughafen Altenrhein im Kanton St. Gallen: Weil seine Zukunft offen ist, wird die Sanierung der Start- und Landebahn verschoben. People's AirGroup

Doch derzeit ist unklar, wie es mit dem Flughafen Altenrhein überhaupt weitergeht. Denn die Regierung des Landes, der Schweizer Bundesrat, will bei kleinen Regionalflughäfen Zuschüsse für die Flugsicherung kürzen. Ohne dieses Geld aber sei der Flughafen Altenrhein in seiner Existenz bedroht, so der Geschäftsführer der "People's AirGroup". Ohne Planungssicherheit mache es für den Flughafenbetrieb jedoch keinen Sinn, Millionenbeträge in die Sanierung der Start- und Landebahn zu investieren.