Flughäfen Friedrichshafen und Memmingen brauchen Hilfskräfte

Der Bodensee-Airport und der Allgäu Airport haben Bedarf an ausländischen Hilfskräften angemeldet. Diese sollen wegen des derzeitigen Personalmangels auf deutschen Flughäfen eingesetzt werden.

Wegen teils langer Schlangen an deutschen Flughäfen plant die Bundesregierung, dass ausländische Hilfskräfte das Airport-Personal verstärken können. Der Flughafen in Friedrichshafen benötigt fünf Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die sich um Bodenverkehrsdienste kümmern - also all das, was passiert, wenn das Flugzeug gelandet ist. Dazu zählt beispielsweise auch die Gepäckabfertigung.

Kein Chaos bisher wie auf größeren Flughäfen

Genau in diesem Bereich sucht auch der Flughafen Memmingen Hilfskräfte. Der Allgäu Airport spricht von einem Bedarf von 25 Kräften. Bislang werde dies mit Mitarbeitern und Mitarbeitern aus anderen Bereichen kompensiert, dies sei jedoch keine Dauerlösung. Beide Flughäfen haben ihren Bedarf beim Flughafenverband ADV angemeldet. Trotz der offenen Stellen ist die Situation laut den Flughäfen aber nicht mit der zum Sommerferienstart in Nordrhein-Westfalen vergleichbar.

Der Bodensee-Airport spricht zwar von einer angespannten Lage, lange Warteschlangen gebe es aber nicht. Der Regionalflughafen am Bodensee geht davon aus, dass es noch mehrere Wochen dauern wird, bis ausländische Hilfskräfte kommen. Ein Start zum Ferienbeginn wäre wünschenswert, heißt es.