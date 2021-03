Auf ihrer Flucht haben drei junge Männer aus Afghanistan zwei Tage im Anhänger eines Lastwagens verbracht, bis sie in Dornbirn vom Fahrer entdeckt wurden. Gegenüber der Polizei gaben die Flüchtlinge an, dass sie in Serbien von Schleppern in den Anhänger gebracht worden seien. Während der Fahrt von Serbien über Kroatien, Slowenien, und Österreich nach Deutschland und zurück nach Österreich hätten sie sich in Kartons versteckt.