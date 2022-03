In Unlingen im Kreis Biberach hat die Polizei hat einen flüchtigen Insassen aus einem psychiatrischen Krankenhaus gefasst. Der 43-Jährige hatte am Dienstagmittag bei einem Arztbesuch seinen Betreuer überwältigt und war geflohen. Die Polizei entdeckte ihn auf dem Friedhof in Unlingen. Der Mann wurde zurück in die psychiatrische Klinik gebracht. Im Radio war zuvor davor gewarnt worden, im Raum Unlingen Anhalter mitzunehmen.