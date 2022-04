Flottensternfahrt auf dem Bodensee

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet am Samstag auf dem Bodensee wieder die traditionelle Internationale Flottensternfahrt statt. Sechs Fahrgastschiffe der „Weißen Flotte“ aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 1.000 Passagieren nehmen dabei Kurs auf Lindau. Vor dem Hafen bilden die Schiffe am Nachmittag Bug an Bug einen großen Stern. Ein Ritual ist es, sich gegenseitig eine gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel zu wünschen. Auf den Schiffen selbst sorgen Musikkapellen für Unterhaltung. Wer nicht an Bord ist, kann das Spektakel auch vom Ufer aus sehen.