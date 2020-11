Fliegen soll von der Schweiz deutlich teurer werden. Das hat das Schweizer Parlament beschlossen. Auf jedes Flugticket soll künftig eine sogenannte Lenkungsabgabe zwischen umgerechnet 28 und 110 Euro erhoben werden. Das Geld soll zur Hälfte an die Bürger zurück gehen. Die andere Hälfte soll in einen neuen Klimafonds fließen. Geld aus diesem Fonds können zum Beispiel Fluggesellschaften bekommen, wenn sie in erneuerbare Treibstoffe investieren. Auch in andern Europäischen Ländern gibt es solche Lenkungsabgaben. In Deutschland wurde die Gebühr gerade erhöht, sie liegt zwischen 11 und 30 Euro.