Fledermaus-Beobachtungen für Windpark im Altdorfer Wald

Vor dem möglichen Bau eines Windparks im Altdorfer Wald (Kreis Ravensburg) werden derzeit Fledermäuse beobachtet. Die artenschutzrechtliche Prüfung fließt in die Planung mit ein.

Auf dem Weg zum Bau eines der größten Windparkprojekte in Baden-Württemberg im Altdorfer Wald bei Bergatreute (Landkreis Ravensburg) werden derzeit die Aktivitäten von Fledermäusen gemessen. Dafür wurden Fledermäuse mit Peilsendern versehen. Je nachdem wo sich die Tiere aufhalten und herumfliegen, könnte das den zukünftigen Standort der Windräder beeinflussen, so eine Sprecherin von Windpark Altdorfer Wald. Biologinnen und Biologen suchen in dem Gebiet außerdem nach Brutstätten der Tiere.

Strom für hunderttausende Haushalte aus dem Altdorfer Wald



Bei der artenschutzrechtlichen Prüfung wird ein Jahr lang die Tier- und Pflanzenwelt in dem betroffenen Gebiet beobachtet. Das sei Voraussetzung für den Bau eines Windparks, so die Sprecherin. Die Ergebnisse würden gesammelt, ausgewertet und dann in die Planung eingebracht. Im Altdorfer Wald sollen bis zu 39 Windräder aufgestellt und auf einer Fläche von 2.000 Hektar verteilt werden. Es wäre einer der größten Windparks in Baden-Württemberg und könnte 170.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Windpark soll bis 2026 genehmigt werden

Den Zuschlag für die Fläche bekamen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), die den Windpark mit einem Projektentwickler für Windenergie und Solarstrom aus Gießen planen. Das Genehmigungsverfahren für den Bau der Windräder sei zwischen 2025 und 2026 angepeilt. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Ende der 2020er Jahre geplant.