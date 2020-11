Mehrere Dutzend Fische sind am Donnerstag in einem Bach in Gachnang bei Frauenfeld (Kanton Thurgau) verendet. Nach Angaben der Polizei war über eine undichte Stelle in einem Leitungssystem eines Gewerbebetriebes erhitztes und sauerstoffarmes Wasser in den Bach geflossen. Die Fische erstickten. Die Feuerwehr Gachnang spülte den Bach anschließend mit Frischwasser.