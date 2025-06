per Mail teilen

Die Firma Klaus Multiparking hat in Aitrach (Kreis Ravensburg) ein automatisches Parkhaus präsentiert. Darin werden Autos in alle Richtungen verschoben, um ihnen einen Platz zuzuweisen.

Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten: In einem automatischen Parkhaus der Aitracher Firma Klaus Multiparking werden Autos in alle Richtungen verschoben, um sie zu parken. Auf- und Abfahrten sowie Treppenhäuser fehlen in dem Parkhaus. Das Unternehmen spricht von einer Weltpremiere.

System aus dem Allgäu hebt, schiebt und senkt Autos durchs Parkhaus

Das Prinzip ist einfach: Man fährt sein Auto durch eine Art Garagentor auf eine Plattform, steigt aus, fertig. Dann hebt, schiebt und senkt ein Transportsystem im sogenannten kVario-Parkhaus die Plattform so, dass das Auto an einen freien Platz kommt, erklärt die Firma Klaus Multiparking mit Sitz in Aitrach. Das funktioniere ähnlich wie bei einem Schiebepuzzle.

Autos verschieben per Chip: So wird das Auto geparkt und kommt auch wieder zurück. Klaus Multiparking GmbH

Und damit viele Fahrzeuge gleichzeitig "verstaut" werden können, hat das Parkhaus gleich mehrere Tore. Zwar gebe es schon ähnliche Systeme im asiatischen Raum, bei ihnen dauere es aber rund drei Minuten, bis man wieder an sein Fahrzeug komme. Beim kVario-System seien es hingegen nur bis zu eineinhalb Minuten und im Schnitt rund 75 Sekunden, also gut eine Minute. Das sei weltweit einzigartig.

Neues Parkhaus-System spart Platz und Geld

Parkhäuser oder auch Tiefgaragen mit dem System sparen der Firma zufolge viel Platz und Geld. Weil es keine Auf- und Abfahrten sowie Treppenhäuser und Aufzüge gibt, fielen sie wesentlich kleiner und auch günstiger aus als herkömmliche Parkgaragen - bei derselben Stellplatzzahl. Bauen ließen sich die Parkgaragen mit bis zu fünf Parkebenen. Bei Tiefgaragen könne mit dem System oft auf ein ganzes Geschoss verzichten werden.

Firma aus Aitrach glaubt an internationalen Erfolg ihres Systems

Weil weltweit zunehmend Flächen für herkömmliche Parkhäuser fehlen oder aus Umweltschutzgründen nicht versiegelt werden sollen, glaubt man bei Klaus Multiparking an eine erfolgreiche weltweite Vermarktung des neuen Systems, vor allem in den USA und in China.

Hier kann man anschauen, wie es geht: Vorführparkhaus in Aitrach (Kreis Ravensburg). Klaus Multiparking GmbH

Potentielle Kunden können sich das "Schiebepuzzle-Parkhaus" übrigens vorführen lassen. Das Unternehmen hat am Firmensitz in Aitrach ein solches Parkhaus für 16 Fahrzeuge gebaut. Sie seien auf einer Fläche von 130 Quadratmetern untergebracht. Das Gebäude sei 17 Meter breit, zehn Meter hoch und acht Meter tief. Die Bauzeit betrug laut der Aitracher Firma rund drei Monate.

Firma aus Aitrach seit 1964 auf dem Markt

Die Klaus Multiparking GmbH arbeitet eigenen Angaben zufolge schon seit über 65 Jahren an platzsparenden Parklösungen. Sie beschäftigt in Aitrach rund 230 Mitarbeitende und wurde für ihre Ideen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg.