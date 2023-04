Ravensburg Towerstars wollen Meistertitel in DEL 2

per Mail teilen

Die Ravensburg Towerstars stehen im Finale der Deutschen Eishockey Liga 2. Am Sonntag beginnen die Playoff-Spiele gegen den EC Bad Nauheim.

In der Deutschen Eishockey Liga 2 startet die Final-Serie um den Meistertitel. Die Ravensburg Towerstars treten gegen den EC Bad Nauheim an. Im ersten Spiel am Sonntag (17 Uhr) hat Ravensburg Heimrecht. Das Finale der Meisterschaft wird im sogenannten Best-of-Seven-Modus gespielt. Vier Siege sind für den Titelgewinn nötig.

Towerstars in Topform

Die Towerstars hatten sich im Viertelfinale gegen den EV Landshut (4:3-Siege) und im Halbfinale gegen die Krefeld Pinguine (4:1-Siege) durchgesetzt. Vor allem der Torhüter und die Offensivabteilung der Ravensburger sind in Bestform. Goalie Jonas Langmann kann auf eine gute Fangquote von 91,6 Prozent verweisen. Mit 21 Scorerpunkten haben die Towerstars den derzeit besten Playoff-Torjäger, Robbie Czarnik, in ihren Reihen.

Ausverkaufte Arena

Die kommenden maximal sieben Spiele seien die heißesten und attraktivsten des Jahres, teilen die Towerstars in einer Pressemitteilung mit. Die Ravensburger Fans fiebern den Finalspielen entgegen. Gleich im ersten Heimspiel wird die Arena mit 3.418 Fans ausverkauft sein.

Überblick über die Spieltermine: Sonntag, 16. April, 17:00 Uhr, Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim Dienstag, 18. April, 19:30 Uhr, EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars Freitag, 21. April, 20:00 Uhr, Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim Sonntag, 23. April, 18:30 Uhr, EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars Dienstag, 25. April, 20:00 Uhr, Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim * Freitag, 28. April, 19:30 Uhr, EC Bad Nauheim – Ravensburg Towerstars * Sonntag, 30. April, 17:00 Uhr, Ravensburg Towerstars – EC Bad Nauheim * *) Unter Vorbehalt der Notwendigkeit Quelle: Ravensburg Towerstars

Drei Siege in der Hauptrunde

In der Hauptrunde standen sich beide Mannschaften bereits vier Mal gegenüber. Drei Spiele gewannen die Ravensburg Towerstars. Gegen eine ähnlich positive Bilanz hätten die Towerstars auch in den Finalspielen nichts auszusetzen.