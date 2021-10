Premiere für Filmtage Oberschwaben

per Mail teilen

In Ravensburg beginnen am Donnerstagabend die ersten Filmtage Oberschwaben. 35 ganz verschiedene Filme werden bis Sonntag gezeigt.

Ob Fernseh-, Dokumentar-, Kurz- oder Kinderfilm, die Filmtage Oberschwaben im Ravensburger Kinozentrum Frauentor bieten eine große Bandbreite. Zum Auftakt wird der Film "Nie zu spät" mit Heino Ferch gezeigt. Ferch spielt darin einen Piloten, der spät Vater wird und seiner Frau verspricht, den Job zu schmeißen, damit sie weiterarbeiten kann und er sich um das Kind kümmert. Dann aber kommt von seinem Arbeitgeber ein verlockendes Angebot.

Auch wenn der bekannte Schauspieler nicht zur Vorführung kommen kann, findet im Anschluss mit Teilen der Filmcrew ein Publikumsgespräch statt. Immer wieder sind bis Sonntag Regisseure und Schauspieler zu Gast, um über ihre Werke zu sprechen.

Verbindungen zu Biberacher Filmfestspielen

Geschäftsführerin Helga Reichert spricht von einem kleinen, familiären Festival in Ravensburg. Die ehemalige Intendantin der Biberacher Filmfestspiele hatte die Filmtage Oberschwaben erst vor einem halben Jahr ins Leben gerufen. Zuvor hatte sie Ihren Vertrag in Biberach wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Trägerverein nicht verlängert. Dieser wollte die Festspiele neu ausrichten, unter anderem mit Online-Angeboten. Reicherts Ehemann Adrian Kutter hatte einst die Filmfestspiele in Biberach gegründet.

Initiatorin Helga Reichtert (links), ihr Mann Adrian Kutter (rechts) und der Geschäftsführer des Kinozentrums Frauentor Gallion Anastassiades (Mitte) freuen sich auf die Filmtage. SWR Dirk Polzin

Die Biberacher Filmfestspiele starten im November und dauern eine ganze Woche lang. Wie sich die neue Konkurrenz aus Ravensburg auswirkt, ist eine spannende Frage. Die Filmauswahl und der damit verbundene Zuspruch des Publikums werden wohl darüber entscheiden, ob sich das Ravensburger Filmfest langfristig etablieren kann.

Auszeichnung für die besten Filme

Die Filmtage Oberschwaben enden am Sonntag mit einer Preisverleihung. In sechs Kategorien werden die besten Filme ausgezeichnet und erhalten je 1.000 Euro.