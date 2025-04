Frauen in Unterwäsche oder mit blankem Busen, dazu ein Mann mit Fernglas - das Figurenset "Voyeure" der Firma NOCH aus Wangen im Allgäu mit sogenannten Spannern sorgt derzeit für Aufregung.

Sechs kleine Figuren für Modellbaufans sorgen für große Aufmerksamkeit. Nachdem die BILD-Zeitung darüber berichtet hat, dass die Drogeriekette Müller aus Ulm das Figurenset "Voyeure" der Firma NOCH aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) aus dem Sortiment genommen hat, steht dort das Telefon nicht mehr still. Er bekomme ständig Presseanfragen, so Geschäftsführer Rainer Noch.

Viele kaufen jetzt erst recht

Die Firma aus Wangen freut sich über die Aufmerksamkeit. "Die Verkaufszahlen haben am Dienstagmorgen schon deutlich angezogen", so Rainer Noch. Er geht davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis das Set ausverkauft sein werde.

Die Aufregung um die Figuren versteht der Modellbauer nicht. Das Figurenset sei schon seit mehreren Jahren Teil des Sortiments und bislang habe man beinahe nur positive Rückmeldungen bekommen. Es zeigt unter anderem eine Frau in Unterwäsche, eine mit blankem Busen und einen Mann mit Fernglas.

Drogerie Müller: Artikel verstößt gegen Ethikstandards

Die Drogeriekette Müller hingegen bedauert, den Artikel ins Sortiment aufgenommen zu haben und spricht von einem "Fehler". Man lege "größten Wert auf ein verantwortungsvolles und familienfreundliches Sortiment. Im Zuge einer Systemumstellung wurden Produkte in unseren Onlineshop aufgenommen, die nicht unseren Ethikstandards entsprechen", schreibt Müller dem SWR. Die Artikel seien "umgehend" aus dem Sortiment entfernt worden.

Das Familienunternehmen NOCH stellt seit 114 Jahren Zubehör für Modellbaufans her und ist Marktführer in Europa. Dabei wolle man das Leben so zeigen, wie es sei, so Noch. "Die Realität kennt keine Tabus, und um ein wirklichkeitsnahes Abbild zu schaffen, ist es notwendig, auch jene Aspekte darzustellen, die zum menschlichen Leben gehören."

Wir wollen das Leben in all seinen Facetten darstellen.

"Funny-Scenes"-Serie mit expliziteren Szenen

Erst bei der Spielwarenmesse vor drei Monaten in Nürnberg stellte NOCH eine neue Serie vor. Die "Funny-Scenes" zeigen dann etwa zwei "Saufbrüder", ein "Seitensprung-Szenario" oder einen "Straßenstrich". Die Figuren sind ab Oktober erhältlich.