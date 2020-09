Die Fieberambulanz in Friedrichshafen öffnet aus organisatorischen Gründen später als angekündigt. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilt, wird der Betrieb auf der Messe Friedrichshafen am 23. September starten. Ursprünglich war Montag, der 21. September vorgesehen. In der Fieberambulanz können sich zum Beispiel Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder Beschäftigte in Schulen oder Kitas kostenlos testen lassen. Patienten mit typischen Symptomen einer Corona-Infektion werden dort versorgt. Die Überweisung durch einen Arzt ist notwendig.