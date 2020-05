Ein sehr speziell geformtes Feuerzeug hat am Samstag in Öhningen (Kreis Konstanz) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Laut einem Notruf hantierte ein Mann in einem Supermarkt mit einer Pistole und steckte sie sich in den Hosenbund. Mehrere Streifenwagen wurden daraufhin nach Öhningen beordert. Der Mann war mittlerweile mit seinem Auto weggefahren, konnte jedoch von den Beamten angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei der vermeintlichen Pistole um ein Feuerzeug handelte, das einer scharfen Schusswaffe in Größe und Gewicht täuschend ähnelte. Dem Mann blüht nun eine Anzeige, da laut Polizei das Führen von sogenannten Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist.