Der Feuerwehrmann Kai Eichler aus Immenstaad (Bodenseekreis) versucht ab heute, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Auf einem Laufband will er 42 Stunden ohne Unterbrechung in Feuerwehrschutzkleidung marschieren. Bereits 2017 stellte er in voller Feuerwehrmontur einen Weltrekord auf, verlor ihn dann aber an einen Feuerwehrmann aus Ludwigshafen. Damals lief Eichler mehr als 41 Stunden auf einem Laufband.