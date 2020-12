Vier neue Feuerlösch-Boote für den Bodensee wurden am Dienstagmittag offiziell ihrem Zweck übergeben. Vor Ort war auch Innenminister Thomas Strobl. Die vier sechzehn Meter langen Feuerlösch-Boote sind zwar bereits im Einsatz und kamen in den vergangenen Monaten und Jahren nach und nach an ihre Standorte in Konstanz, Radolfzell, Überlingen und Friedrichshafen. Das Innenministerium wollte nun aber ganz offiziell das Projekt abschließen. Es hat dafür 7,6 Millionen Euro ausgegeben.

Vier neue Feuerlöschboote

Die vier neuen Arbeitsboote können mit moderner Ausstattung Feuer löschen, Verunreinigungen etwa durch ausgelaufenes Öl oder andere Stoffe beseitigen, und auch bei Wasser- und Bootsrettungen helfen. Das neue Feuerlöschboot in Friedrichshafen sei im ersten Halbjahr bereits 23 Mal im Einsatz gewesen, so das Innenministerium.