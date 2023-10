Landesfeuerwehrverband trifft sich in Singen

Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg treffen sich in den kommenden Tagen in Singen. Der Landesfeuerwehrverband tagt ab Donnerstag in der Stadt. Auch Innenminister Strobl kommt.

Rund 400 Feuerwehrfrauen und -männer kommen ab Donnerstag nach Singen (Kreis Konstanz). Beim Landesfeuerwehrtreffen geht es um konkrete Gefährdungen. Die Feuerwehrleute beschäftigen sich unter anderem mit der zunehmenden Zahl von Waldbränden. In Vorträgen und Diskussionen geht es darum, wie solche Flächenbrände bekämpft werden können und welche Ausrüstung dafür nötig ist. Studie zum Ehrenamt in der Feuerwehr Bei dem Verbandstreffen wird eine Studie zum Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren Baden-Württembergs vorgestellt. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet, da viele Feuerwehren Probleme haben, ehrenamtliche Einsatzkräfte zu gewinnen. Am Freitag und Samstag gibt es außerdem eine Messe vor der Singener Stadthalle. Dort werden neueste Fahrzeuge, aber auch Feuerwehrkleidung und Ausrüstungsgegenstände präsentiert. Innenminister Thomas Strobl (CDU) wird bei der Verbandsversammlung am Samstag eine Ansprache halten.