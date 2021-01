Beim Brand eines Wohnhauses in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) ist am Mittwoch Nachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Die Feuerwehr sei derzeit noch vor Ort im Einsatz und lösche das brennende Haus, so die Polizei. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Nachmittag eintrafen, stand das Haus in Pfullendorf bereits in Flammen. Ein 82-jähriger Hausbewohner wurde mit Rauchgasvergiftungen aus dem Haus gerettet und kam ins Krankenhaus. Er habe versucht das Feuer selbst zu löschen, so die Polizei in einer Mitteilung. Eine zweite Person, die sich in dem Haus aufhielt, konnte nur tot geborgen werden. Der Löscheinsatz dauert derzeit noch an.