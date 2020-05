Bei einem nicht alltäglichen Einsatz hat die Feuerwehr Konstanz am Mittwoch Fische am Konstanzer Hörnle gerettet - mit fast 1,8 Millionen Litern Wasser. Der nicht gerade kleine Teich vor dem Schloss Seeheim am Konstanzer Hörnle drohte laut Feuerwehr auszutrocknen, die darin befindlichen Fische zu verenden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in dem Teich mindestens 80 cm Wasser fehlten, einige Bereiche lagen bereits trocken. Mit Hilfe einer Großpumpe wurde stundenlang über 8.000 Liter Wasser pro Minute aus dem nahen Bodensee entnommen und in den Teich gepumpt: Insgesamt 1.785.000 Liter. Kommentar des Feuerwehr-Pressesprechers: Den Fischen im Teich sollte fürs Erste geholfen sein.