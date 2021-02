Die Feuerwehr in Biberach soll künftig besser personell ausgestattet werden. Gestern hat der Gemeinderat beschlossen, eine weitere Stelle im feuerwehrtechnischen Dienst zu schaffen. Darüber hinaus wurden die Rahmendaten für die Bedarfsplanung der nächsten Jahre festgelegt. Der Schwerpunkt der Förderung soll demnach in die Schaffung weiterer Stellen und in den Ausbau der Feuerwehrhäuser in den Teilorten fließen.