Die Biberacher Feuerwehr rückt am Dienstag aus, aber nicht um einen Brand zu löschen. Stattdessen wird sie mit der Drehleiter eine alte Feuerleiter ins Museum heben.

Die Biberacher Feuerwehr wird mit der modernen Drehleiter und einem Kran am Dienstagnachmittag eine historische Feuerleiter durch einen Dacherker des Biberacher Museums in die Ausstellungsräume heben. Die Feuerleiter ist mehr als 100 Jahre alt. Sie wurde in der Biberacher Feuerwehr-Requisiten-Fabrik J.G. Lieb vor mehr als 100 Jahren gebaut. Wie Museumsdirektor Frank Brunecker mitteilte, handelt es sich um eine Zweiradleiter "mit festem Stützendreieck und kleinem Lenkrad". Sie ist "fahrbar, kippbar und ausfahrbau auf mehr als zwölf Meter Höhe".

Im Jahr 1909 kaufte die Feuerwehr aus Vacha in Thüringen die Feuerleiter bei der Firma in Biberach, so ist es heute überliefert. Die Leitern der Feuerwehr-Requisiten-Fabrik J.G.Lieb galten damals als sehr modern.

Zurück in die alte Heimat

In Vacha stand die Feuerleiter zuletzt im Feuerwehrhaus. Sie sei zwar immer noch voll funktionsfähig, stand aber mehr oder weniger im Weg herum. Verschrotten wollten sie die Feuerwehrleute trotzdem nicht. Und deswegen fragten sie am Herkunftsort in Biberach an, ob Interesse an der Feuerleiter bestehe.

Die Feuerwehrkollegen in Thüringen brachten das historische Stück sogar mit dem Tieflader kostenfrei nach Oberschwaben. Museumsleiter Frank Brunecker spricht von einer großzügigen Schenkung. Und Feuerwehrkommandant Florian Retsch meint: "Die Leiter ist noch in einem sehr guten Zustand."

Als Ausstellungsstück in der Sonderausstellung zu sehen

Die alte Leiter wird nun mit der modernen Drehleiter und einem Kran durch das Museumsdach ins Innere des Gebäudes gehoben, weil sie durch keine Tür und in keinen Aufzug passe, so Museumsleiter Frank Brunecker. Zuvor wird sie noch in drei Teile zerlegt. Im Museum wird die Feuerleiter Teil einer Sonderausstellung zur Geschichte der Biberacher Feuerwehr.

175 Jahre Biberacher Feuerwehr

Die Feuerwehr in Biberach gilt als eine der ältesten Feuerwehren im Land. Ihre Geschichte begann am 11. September 1849. Die Turner in der Stadt erklärten sich damals bereit, die Bedienung eines neu angeschafften Rettungsschlauches zu übernehmen, ein damals neuartiges Rettungsgerät. Die Ausstellung zum 175-jährigen Bestehen der Feuerwehr wird am 11. Mai im Museum Biberach eröffnet. Sie dauert bis Mitte Oktober. Laut Museumsleiter Brunecker soll es eine "familiengerechte Mitmach-Ausstellung" werden, die an historische Großbrände und Katastrophen in Biberach erinnert.

Moderne und leistungsstarke Feuerwehr

Aktuell zählt die Feuerwehr Biberach 314 Mitglieder, sie wird jedes Jahr zu rund 550 Einsätzen gerufen. Feuerwehrchef Florian Retsch bezeichnet seine Truppe als "multifunktionale, semiprofessionelle Gefahrenabwehreinheit". Die Frauen und Männer leisteten unglaublich viel, was keine Selbstverständlichkeit sei.