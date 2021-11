Feuer in Ravensburger Tiefgarage: E-Auto könnte Brand ausgelöst haben

In einer Tiefgarage in der Innenstadt von Ravensburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Ersten Angaben der Polizei zufolge stand beim Eintreffen der Feuerwehr ein Fahrzeug voll in Brand.

In der Marienplatz-Tiefgarage habe es eine starke Rauchentwicklung gegeben. Weitere Autos seien beschädigt worden. Möglicherweise ging das Feuer von einem Elektroauto aus, das an einer Ladesäule hing. Die Feuerwehr Ravensburg war mit 44 Kräften im Einsatz. Die Tiefgarage ist derzeit gesperrt. Vertreter von Feuerwehr, Polizei und Stadt haben sich vor Ort einen ersten Eindruck verschafft. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Ermittler auf knapp 400.000 Euro, so ein Sprecher der Polizei gegenüber dem SWR. Die Ravensburger Feuerwehr im Einsatz. Pressestelle Feuerwehr Ravensburg Nicht der erste Brand in der Garage Mit 372 Parkmöglichkeiten ist die Marienplatz-Tiefgarage die wichtigste Parkanlage Ravensburgs. Zum wiederholten Mal haben hier Autos gebrannt, zuletzt im März 2020. Die Tiefgarage wurde erst im vergangenen Jahr nach einer 15 Millionen Euro teuren Sanierung wieder eröffnet. Indirekter Auslöser für diese Sanierung war ein Brand vor sechs Jahren. Damals hatte sich ein parkendes Auto selbst entzündet. Weitere 14 Autos verbrannten und die Garage wurde schwer beschädigt.