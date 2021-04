In Weingarten (Kreis Ravensburg) hat es am Montagmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein 62-jähriger Bewohner sei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache in seiner Kellerwohnung ausgebrochen. Die Polizei ermittelt gegen den 62-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.