Ein 63 Jahre alter Mann soll am Freitagabend in einer Kirche in Radolfzell (Kreis Konstanz) ein kleines Feuer entzündet und weitere Sachbeschädigungen angerichtet haben. Laut Polizei hatte ein Zeuge über Notruf gemeldet, der Mann habe einen Glaskasten vor der Kirche zertrümmert. Bei der Festnahme des 63-Jährigen sei starker Rauch in der Kirche entdeckt worden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.