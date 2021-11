Ein defekter Kühlschrank hat am Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) geführt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Kühlschrank in Brand geraten. Das Feuer griff auf die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus über. Alle Personen mussten vorsichtshalber das Haus verlassen. Die Feuerwehr hatte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand ein Schaden von 100.000 Euro.