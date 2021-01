Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung in der Justizvollzugsanstalt in Ravensburg. Ein Häftling hat nach Behördenangaben gestern in seiner Zelle seine Matratze in Brand gesetzt. Rauchmelder machten auf das Feuer aufmerksam. Beim Löschen wurden zwei Beamte des Gefängnisses leicht verletzt.