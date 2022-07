Ein 85-jähriger, pflegebedürftiger Mann ist am Sonntagmorgen in seiner Wohnung in Feldkirch in Vorarlberg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Er starb kurze Zeit später. Wegen dringenden Tatverdachts festgenommen wurde laut Polizei ein 30-jähriger Sohn des Opfers. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar. Die Obduktion ergab laut Polizei unterdessen, dass das 85-jährige Opfer an Stichverletzungen gestorben ist.