Mann in Feldkirch baut Kugelschreiber zur Waffe um

per Mail teilen

Bei einer Hausdurchsuchung eines 46-Jährigen am Montag in Feldkirch (Vorarlberg) hat die Polizei umgebaute Waffen gefunden. Darunter auch einen zum Abfeuern einer Patrone umgebauten Kugelschreiber.

Beamten der Bundespolizei Feldkirch haben am Montag das Haus eines 46-Jährigen durchsucht und dabei mehrere modifizierte Waffen sichergestellt. Laut Polizei stand der Mann in Verdacht, im Besitz von Schusswaffen zu sein. Im Zuge der Durchsuchung seien umgebaute Waffen gefunden worden, beispielsweise eine zum Abfeuern echter Munition umgebaute CO2-Waffe oder ein zum Abfeuern einer Patrone umgebauter Kugelschreiber.

46-Jähriger zeigt sich kooperativ

Der 46-Jährige, welcher sich selbst als Waffenliebhaber bezeichne, zeigte sich laut Polizei kooperativ. Der Einsatz sei ohne Komplikationen verlaufen. Der Mann, gegen den seit dem Jahr 2019 ein Waffenverbot besteht, wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Waffen und Sprengstoff in Dornbirner Wohnung gefunden

Einen ähnlichen Fall gab es im Dezember in Dornbirn, als in einer Wohnung eines bereits im Oktober verstorbenen Mannes Waffen und sprengstofffähiges Material gefunden wurden. Die sprengfähigen Substanzen wurden gesichert, abtransportiert und in mehreren kontrollierten Sprengungen im nahegelegenen Steinbruch beseitigt.