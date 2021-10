Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser aus Berg bei Ravensburg wird an den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP beteiligt sein. Das geht aus einer Mitteilung seiner Partei hervor. Strasser gehört der Arbeitsgruppe Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz und Sport an. Die insgesamt 22 Arbeitsgruppen sollen ihre Arbeit am kommenden Mittwoch aufnehmen. Anfang Dezember soll die neue Bundesregierung stehen, hieß es am Donnerstag in Berlin.