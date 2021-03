per Mail teilen

Die FDP-Bundestagsabgeordneten für Ravensburg und Reutlingen, Benjamin Strasser und Pascal Kober, haben die Bundesregierung aufgefordert, auch in diesem Jahr die sozialversicherungsfreie Beschäftigung ausländischer Erntehelfer bis zu 115 Tage zu ermöglichen. Die 115-Tage-Regelung habe sich letztes Jahr bewährt, so Strasser in einer Mitteilung. Die Bundesregierung müsse rechtzeitig eine Lösung finden, damit genug Erntehelfer die Landwirte unterstützen könnten.