Modellbau-Städte aus Legosteinen, Miniatur-Dampfloks und Flugzeugmodelle: All dies zeigt die Messe "Faszination Modellbau", die am Freitag auf dem Messegelände Friedrichshafen begonnen hat. Sie dauert bis Sonntag.

Auf dem Messegelände Friedrichshafen ist am Freitag die Messe "Faszination Modellbau" eröffnet worden. Sie findet bereits zum 21. Mal statt und dauert bis einschließlich Sonntag. Mit dabei sind nach Veranstalterangaben 330 gewerbliche Ausstellerinnen und Aussteller sowie 1.500 private Sammler, Modellbauer und Clubs.

Ein Höhepunkt der Messe "Faszination Modellbau" soll ein Echtdampf-Hallentreffen sein - mit Modellen so ziemlich aller Fahrzeugarten, die mit Dampf betrieben werden. Laut Veranstalter sind kleine Lokomotiven genauso dabei wie Dampfschiffe und Dampfmaschinen. Als Rarität werde ein Nachbau der historischen Dampfmaschine "Tasker Little Giant" annähernd in Originalgröße gezeigt, heißt es von der Messe.

Alt neben neu: Die Fähre Euregia neben Dampfschiff Schwaben. Die Bodenseeschiffe als Miniatur-Modelle auf der Messe "Faszination Bodensee". SWR Sabine Steinfurth

Traumhaus aus Legosteinen bauen

Weitere Ausstellungshöhepunkte sind die Flugmodell-Arena im Messe-Foyer West und die Lego-Fan-Ausstellung. Dort gibt es laut Mitteilung des Veranstalters Fantasiewelten aus Millionen von Lego-Steinen zu bestaunen. Besucherinnen und Besucher haben dort zudem die Möglichkeit, selbst ihr Traumhaus aus den bereitstehenden Legosteinen zu bauen. Außerdem gebe es in einer weiteren Halle die Möglichkeit, an einem Wettbewerb im Gabelstapler-Fahren teilzunehmen.

Messe findet zum 21. Mal statt

Erwartet werden bei der "Faszination Modellbau", die zum 21. Mal stattfindet, über 40.000 Besucherinnen und Besucher. Geöffnet hat die Messe Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.