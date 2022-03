per Mail teilen

Der Auftakt der Stockacher Fastnacht wird um einen Monat verschoben. Das teilt der Narrenrichter mit. Grund sei die Corona-Lage, die weitere Entwicklung deshalb derzeit nur schwer abzusehen. Statt traditionell am 6. Januar, an Dreikönig, soll die erste Versammlung mit Publikum nun am 5. Februar kommenden Jahres stattfinden. Dann werde auch verkündet, wer der prominente Beklagte des Stockacher Narrengerichts sein wird.