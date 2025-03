CDU-Chef Manuel Hagel hält Fastenpredigt auf dem Bussen

Am Sonntag predigt Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel in der Wallfahrtskirche auf dem Bussen. Der Politiker ist Gast der Reihe "Fastenpredigten von Prominenten".

Manuel Hagel, der CDU-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidat für die Landtagswahlen nächstes Jahr, hält Sonntagnachmittag eine Fastenpredigt in der Wallfahrtskirche auf dem Bussen in Uttenweiler (Kreis Biberach). Eine weite Anreise auf den heiligen Berg Oberschwabens hat Manuel Hagel nicht. Er stammt aus dem 15 Kilometer entfernten Ehingen (Alb-Donau-Kreis).

Manuel Hagel (CDU) ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg. Aber nicht nur Politiker wie Hagel, sondern etwa auch die Schlagersängerin Alexandra Hofmann werden in diesem Jahr auf dem Bussen eine Fastenpredigt halten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod (Archivbild)

Politiker öfter Gast der Reihe "Fastenpredigten von Prominenten"

Hagel ist nicht der erste Politiker, der an einem Sonntag in der Fastenzeit eine Predigt in der Wallfahrtskirche auf dem 767 Meter hohen Berg hält. Letztes Jahr hatten zum Beispiel Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) in der Bussenkirche über einen Bibeltext gesprochen.

Neben Politikern hält auch Schlagersängerin Fastenpredigt

In zwei Wochen wird die Grünen-Poilitikerin und engagierte evangelische Christin Katrin Göring-Eckardt predigen. Danach ist Richard Bösch, Geschäftsführer und Referent für Friedensbildung bei Pax Christi auf dem Bussen zu Gast. Die Schlagersängerin Alexandra Hofmann hat für Anfang April zugesagt, in die Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist zu kommen.

Tradition der Fastenpredigten auf dem Bussen

Auf Oberschwabens bekanntestem Wallfahrtsberg in Uttenweiler bei Riedlingen predigen jedes Jahr prominente "Nicht-Theologen" zur Fastenzeit über einen selbst gewählten Text aus der Bibel oder einem ähnlichen Buch. Eingebaut sind die Predigten in eine besondere Gottesdienstform mit Liedern, Fürbitten und Segen. Organisiert werden sie vom katholischen Bussenpfarrer Pater Alfred Tönnis, dem Interreligiösität ein wichtiges Anliegen ist.