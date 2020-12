per Mail teilen

In Oberschwaben und am deutschen Bodensee sind seit dem Tag vor Heiligabend fast 950 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert worden. 29 weitere Menschen starben, darunter sieben im Bodenseekreis und fünf im Kreis Konstanz. Insgesamt verzeichneten die Landratsämter bisher fast 19.000 Corona-Infizierte in den Kreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen, Lindau, Konstanz und dem Bodenseekreis.